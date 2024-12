Napoli, Valter De Maggio annuncia il primo acquisto degli azzurri per il calciomercato invernale

Secondo quanto appreso dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, la SSC Napoli ha già definito il primo acquisto della prossima sessione di calciomercato invernale perfezionando la trattativa che porterà in azzurro il calciatore algerino Mehdi Dorval.

Di proprietà del Bari di Luigi De Laurentiis, la conclusione della trattativa sarebbe una pura formalità anche per via dei legami tra i due club ed i rapporti di parentela tra le proprietà. Valter De Maggio fa sapere, sempre sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, che dopo aver firmato il contratto con il club partenopeo, il calciatore resterà a Bari fino al termine della stagione per poi trasferirsi in azzurro durante l’estate.

NAPOLI-BARI ED IL PRIMO COLPO DEL CLUB PARTENOPEO PER IL CALCIOMERCATO INVERNALE: VALTER DE MAGGIO ANNUNCIA L’ACQUISTO DEL CALCIATORE MEHDI DORVAL

Il calciatore, quindi, si dovrebbe aggregare al club azzurro durante il prossimo ritiro estivo a Dimaro sotto la guida di Antonio Conte. Già la scorsa stagione tra Napoli e Bari ci sono state trattative in tal senso. In azzurro, infatti, sono arrivati Caprile e Cheddira, con i tifosi baresi che però non erano molto felici di tali operazioni.