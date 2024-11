Napoli valuta Jakub Kiwior, ma l’Arsenal non apre al prestito

Il Napoli starebbe considerando l’acquisto di Jakub Kiwior, ma un trasferimento in prestito sembra improbabile. Secondo Tuttomercatoweb.com, l’Arsenal, che aveva investito circa 25 milioni di euro per il difensore polacco nel gennaio 2023, non intende cederlo temporaneamente.

In realtà, anche una cessione definitiva rimane incerta, poiché finora nessun club ha avanzato un’offerta che soddisfi la richiesta dei londinesi, stimata tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Kiwior già nel mirino della Serie A

Già lo scorso anno, il Milan aveva mostrato interesse per Kiwior, ma l’Arsenal, impegnato nella corsa per la Premier League, decise di trattenerlo. Per il club di Arteta, cederlo oggi significherebbe perdere una valida alternativa per la difesa, in particolare come sostituto di Gabriel Magalhaes, anche se Kiwior non ha mai trovato uno spazio stabile da titolare.

Quest’anno, infatti, il difensore ha collezionato solo pochi minuti tra Champions League ed Europa League, oltre a due partite complete in Coppa di Lega inglese.

