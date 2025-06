Napoli valuta Nicola Leali: biennale all’esperto portiere

Il Napoli è al lavoro per definire la rosa in vista della prossima stagione, con particolare attenzione al ruolo di secondo portiere. Tra i profili valutati dalla dirigenza azzurra c’è Nicola Leali, 32 anni, attualmente al Genoa. Il club partenopeo sarebbe pronto a offrirgli un contratto biennale per affiancare il titolare tra i pali

Reduce da una stagione solida, con 29 presenze in Serie A, Leali ha dimostrato affidabilità e maturità. Il suo agente, Graziano Battistini – lo stesso di Elia Caprile – sta lavorando attivamente per concretizzare la trattativa, che permetterebbe al portiere di compiere un salto importante, potendo anche ambire a palcoscenici europei.

Il Napoli ha la necessità di inserire un secondo portiere di esperienza, vista anche la partenza di Pierluigi Gollini. Caprile, che in passato era stato individuato come possibile alternativa interna, è stato ufficialmente acquistato dal Cagliari dopo il prestito, confermandosi come primo portiere del club rossoblù. Questo ha spinto il Napoli a guardarsi intorno, individuando in Leali un’opzione concreta e a basso costo.

La scelta del portiere rientra nel nuovo progetto guidato dal confermato Antonio Conte, che punta su una squadra equilibrata e competitiva, capace di affrontare una stagione densa di impegni, tra Serie A e coppe. Avere una valida alternativa tra i pali sarà fondamentale, anche considerando i tanti big match concentrati nella parte iniziale del campionato.

Stagione da urlo

Il Genoa, che ha apprezzato il rendimento di Leali nella passata stagione, sarebbe intenzionato a trattenerlo, ma una proposta da un club di vertice come il Napoli potrebbe cambiare gli scenari. La società ligure, nel frattempo, sta valutando eventuali sostituti in caso di partenza.

Per Leali, si tratterebbe del coronamento di una carriera fatta di pazienza e crescita continua: un ritorno da protagonista nel calcio che conta. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la chiusura dell’affare.