Napoli, valutazioni in corso su Mertens: il belga potrebbe andare già a gennaio al Chelsea

Mancano ormai poco più di due giorni al termine di questa sessione invernale di calciomercato. Gennaio è ormai quasi alle spalle ed è tempo per gli ultimissimi colpi di mercato. In casa del Napoli il mercato in entrata può definirsi chiuso, lo stesso però forse non si può dire per quello in uscita.

C’è un caso su tutti infatti in casa azzurra che continua a tenere banco ed è quello di Dries Mertens. Il centravanti belga è in scadenza a giugno 2020 e sta decidendo sul da farsi. Intanto però sulle sue tracce in queste ultime ore ha fatto registrare una grandissima accelerata il Chelsea, intenzionato a mettere a segno un super colpo invernale last minute.

Secondo Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, il calciatore andrebbe ben volentieri a Londra. L’intoppo però in tale direzione è ora il Napoli, il quale deve portare avanti alcune approfondite valutazioni. Lasciare partire adesso il proprio attaccante infatti comporterebbe trovare un sostituto in appena 48 ore, cosa a dir poco impossibile per la società azzurra.

La dirigenza del Napoli, consultandosi con l’allenatore Gattuso, dovrà analizzare la situazione cercando di capire se si possa rinunciare a Mertens rimpiazzandolo con i calciatori del reparto offensivo già presenti in rosa. L’alternativa è chiedere al belga di rimanere fino a fine stagione per poi essere libero di scegliere dove accasarsi per la prossima stagione.