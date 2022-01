Napoli, valutazioni in corso su Ospina e Meret: uno dei due sarà ceduto

Oggi il Corriere dello Sport è tornato a parlare della situazione portieri che continua a tenere banco in quel di Napoli. Nelle ultime stagioni infatti l’alternanza tra David Ospina e Alex Meret ha creato molti malcontenti, in primis proprio tra i due portieri.

Dall’arrivo di Gennaro Gattuso in poi, David Ospina è diventato pian piano, gradualmente e con merito, il primo portiere inamovibile del Napoli. Il contratto del portiere colombiano scadrà però a fine stagione, e per tale motivo la dirigenza azzurra è chiamata a fare una scelta.

Appare evidente infatti che solo uno tra Meret e Ospina potrà rimanere in quel di Napoli: l’altro dovrà necessariamente dire addio. La situazione però non è facile come sembra. Da un lato il campo parla chiaro, e David Ospina è al momento il più meritevole della coppia.

Dall’altro lato però la società non può non tener conto degli aspetti anagrafici. Il prossimo anno il portiere colombiano avrà ben 34 anni. Quello italiano 10 in meno, essendo un classe 1997. Ecco allora che, anche da un punto di vista puramente economico, la dirigenza azzurra sceglierebbe volentieri Alex Meret per il presente e il futuro.

Insomma, una decisione va presa e anche presto. Tra qualche mese infatti David Ospina potrebbe svincolarsi dal Napoli a scadenza naturale del contratto. Meret invece, in caso di rinnovo di David Ospina, dovrà avere sufficiente tempo per trovare una nuova squadra.