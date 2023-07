Napoli, Varriale: “De Laurentiis ha chiuso il più grande colpo del calciomercato italiano”

Il giornalista Enrico Varriale, sui social, scrive: “Uno dei 3 più forti attaccanti del mondo, Victor Osimhen, prolunga con il Napoli. Ingaggio da top player e clausola ben più alta di 150 milioni. Per me il più grande colpo del Calciomercato italiano. Smentita la narrazione di chi parlava di smobilitazione dei Campioni d’Italia“. In effetti, come annunciato anche da SKY, è ormai fatta per il rinnovo di Osimhen il quale firmerà un contratto fino al 2027 con clausola rescissoria tra i 140 e i 150 milioni di euro. In azzurro guadagnerà circa 7 milioni di euro a stagione più bonus

Per Varriale, quindi, il rinnovo di Victor Osimhen è sicuramente il più grande colpo di mercato del Napoli degli ultimi dieci anni, un rinnovo di spessore che porterà il club azzurro ad avere per un altro anno uno dei tre migliori attaccanti al Mondo.