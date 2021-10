Napoli – Varsavia, Spalletti punta su Zanoli per sostituire Mario Rui

Giovedì sera andrà in scena Napoli – Legia Varsavia allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Si tratta di un match importante, quasi da dentro fuori per gli uomini di Luciano Spalletti. Per tale motivo la squadra dovrà stare attentissima a non sottovalutare l’impegno.

Con ogni probabilità vi sarà un massiccio turnover tra gli 11 titolari, che però sarà ovviamente razionale. Tra le varie rotazioni, come raccontato nelle ultime ore dal Corriere dello Sport, vi sarà anche un cambio forzato: sulla fascia sinistra infatti sarà indisponibile lo squalificato Mario Rui.

Per sostituire il portoghese, Luciano Spalletti dovrebbe affidarsi al giovanissimo Alessandro Zanoli. L’alternativa al terzino italiano è Juan Jesus, che però al momento appare più indietro nelle preferenze.

Classe 2000, per Zanoli potrebbe trattarsi dell’esordio da titolare con la maglia del Napoli e dell’esordio assoluto in Europa League. Per lui si prospetta dunque una notte magica, tra le affascinanti mura dello stadio Diego Armando Maradona.

Secondo un simpatico retroscena raccolto dai media nelle ultime ore, recentemente Luciano Spalletti si sarebbe confidato con alcuni addetti ai lavori affermando: «Mi garba anche Alessandro», riferendosi ovviamente a Zanoli. Segnali di stima e di fiducia nei confronti del calciatore arrivato nel 2018 nella primavera partenopea ed ora (forse) pronto a dire la sua nei palcoscenici importanti.