Napoli, Venerato: “ADL ha sentito Luis Enrique, ingaggio raddoppiato”

Il Napoli ha ufficialmente conquistato il terzo scudetto della storia azzurra dopo oltre trent’anni d’assenza. Il tutto è stato possibile grazie all’ottimo lavoro svolto in sinergia dalla squadra e dalla dirigenza.

Le cose, però cambieranno completamente il prossimo anno quando in panchina non ci sarà più il mister Spalletti che, di comune accordo con la società, non verrà riconfermato come tecnico.

Filtrano già le prime indiscrezioni sul futuro allenatore del Napoli. Le ultime arrivano da Ciro Venerato nel corso del programma Domenica Sportiva: “De Laurentiis accetterà le dimissioni di Spalletti. Il nome principale per sostituirlo è quello di Luis Enrique. In questi giorni e anche oggi De Laurentiis si è sentito con contatto diretto con l’allenatore spagnolo“.

“Il presidente del Napoli è pronto a superare regole imposte sul tetto ingaggi: vuole offrire il doppio dell’ingaggio che era stato dato a Spalletti, ovvero 4 milioni, sino addirittura ad offrire anche 8 milioni a stagione“.

“Il Napoli sta cercando di fare breccia su Luis Enrique ma qualora dovesse rifiutare punterebbe su Italiano della Fiorentina. Più staccati dietro ci sarebbero i nomi di Thiago Motta e Benitez“.

Riguardo Gasperini invece: “Quella di Gasperini è stata la prima idea dopo l’addio di Spalletti: c’è stato un contatto diretto con De Laurentiis che poi si è defilato dopo che la piazza aveva mostrato i denti all’ipotesi di vederlo sulla panchina del Napoli“.