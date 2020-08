Napoli, Venerato: “Azzurri prossimi a chiudere ben 5 rinnovi!”

Ciro Venerato, giornalista RAI sempre molto vicino alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, è intervenuto in questi giorni nel corso della trasmissione radiofonica ‘Radio Goal’ in onda sulla stazione radio Kiss Kiss Napoli.

Oggetto delle sue parole è stato ovviamente il calciomercato, con un occhio di riguardo per le trattative di rinnovo. Tra queste spuntano quelle di Elmas e di Zielinski.

“Milik è un giocatore che non rientra più nei piani del Napoli, gli è stata ribadita un’offerta di rinnovo qualche tempo fa, ora non se ne parla più, ed è stato comunque il calciatore a dire l’ultimo “no”. Per il rinnovo di Insigne è presto, se ne parlerà da dicembre. Il Napoli chiuderà però ben cinque rinnovi nei prossimi tempi.”

“Il primo sarà quello di Zielinski a 3.5 più bonus. Mario Rui rinnoverà a 2 mln a scalare, Maksimovic pure a 2 mln più bonus. Anche Di Lorenzo sarà premiato con un adeguamento contrattuale allungandogli il contratto a 2 mln più bonus.”

“Anche Elmas rinnoverà e prenderà da 1.5 a 1.8 mln. Il rinnovo di Hysaj invece non è in agenda. Gattuso? Ha dato la disponibilità al Napoli per i prossimi tre anni alla stessa cifra che percepisce oggi, vuole restare. Il Napoli intanto non riesce a chiudere per Boga”.