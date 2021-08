Napoli, Venerato: “Contatti tra Barcellona e Insigne? Vi spiego”

Ciro Venerato, giornalista RAI sempre interessatissimo alle notizie che circondano il Napoli in ottica calciomercato, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

Tra i principali temi trattati vi è stato il caso Insigne. Il capitano del Napoli ha infatti un solo anno di contratto ed appare molto lontano dal trovare un accordo con il club per il rinnovo contrattuale. Ecco quanto dichiarato dal giornalista a riguardo.

“Insigne? Potrebbe chiedergli che progetti ha il presidente per il futuro. Un Napoli sulla falsariga dei precedenti, che lotta per lo Scudetto, o alla luce della pandemia e dei problemi economici saranno rivisti i parametri. Credo che l’arrivo dell’entourage nella trattativa sia secondario, prima devono risolvere tra di loro ADL e il giocatore“.

“Al 90% dei casi le dichiarazioni di ADL non sono di pancia, sono studiate, se ha parlato di estero c’è un motivo. Il Barcellona una chiacchierata l’ha avuta con l’entourage del giocatore. Sia per quest’estate, sia per prenderlo l’anno prossimo a parametro zero“.

“Bisognerà capire se Insigne vede il suo percorso al Napoli concluso, adesso o se lo vede finire un’anno. Ci potrebbe essere un armistizio senza rancore, andare avanti un’anno per poi separarsi l’anno prossimo, che secondo me è l’opzione peggiore“.