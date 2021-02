Napoli, Venerato: “De Laurentiis ha promesso il rinnovo a Gattuso in caso di quarto posto”

Ciro Venerato, giornalista RAI sempre molto vicino alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, ha rilasciato nelle ultime ore un’interessante intervista ai microfoni della radio ufficiale azzurra Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal. Ecco le sue parole.

“Ad oggi confermo quanto detto, De Laurentiis non pensa ad una rivoluzione copernicana imminente, quindi Gattuso non si giocherà la panchina contro la Juventus. De Laurentiis segue la sua linea: è convinto che siano le assenze a pesare sui risultati più che il lavoro di Gattuso. Ad oggi la linea è questa. Non bisogna farsi prendere dall’ansia.”

“Mertens è recuperabile entro 15 giorni, altri 12-15 giorni di stop per Koulibaly ed una settimana per Hysaj. Osimhen non giocherà titolare con la Juve e ci sarà Petagna. Sicuramente De Laurentiis avrà un confronto con Giuntoli quando e se deciderà di cambiare allenatore anche se io so che Giuntoli sia al corrente di tutto e delle telefonate fatte dal presidente.”

“De Laurentiis ha parlato sia con Benitez che con Sarri. C’è stato un disgelo ma Sarri ha ribadito che fino a maggio non si muove e vorrebbe rientrare in pista in ritiro e non a campionato in corso. Quindi la cosa è rimandata o sfumata del tutto.”

“Benitez ha dato una disponibilità di massima ma è tutto un punto interrogativo. De Laurentiis a telefono con Gattuso gli ha detto che adesso non gli rinnova il contratto ma vuole arrivare quarto in campionato. In quel caso gli potrebbe rinnovare il contratto se lui volesse.”