Napoli, Venerato è sicuro: “Gattuso via al 100%. Fonseca pronto a prenderne il posto”

Venerato svela i piani della dirigenza del Napoli. Nonostante l'appoggio della rosa, Gattuso andrà via in estate. Al suo posto sarà volata tra Fonseca e altri quattro profili top.

Chi pensava che i clamorosi risultati degli ultimi tempi contro Milan e Roma avrebbero potuto salvare il posto di Gennaro Gattuso si dovrà ricredere. Il Napoli a fine stagione vedrà un cambio al timone anche se gli azzurri dovessero centrare l’obiettivo Champions League. A nulla, infatti, varranno i buoni risultati per il tecnico calabrese da qui alla fine del campionato. Il destino è già stato segnato e in estate il team passerà a qualcun altro. Sì, ma a chi?

A fare luce sul destino dell’ex bandiera rossonera ci ha pensato Ciro Venerato che, intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato: “Gattuso non resterà in nessun modo al Napoli perché ritiene conclusa la sua esperienza umana e professionale, soprattutto con la proprietà“.

Le parole di Venerato mettono a nudo le ambiguità del club che vedono agli antipodi le posizioni di dirigenza e rosa. De Laurentiis e Giuntoli hanno già deciso per l’addio mentre lo spogliatoio sembra pendere per una soluzione di continuità con il tecnico.

Spiega Venerato: “Lo spogliatoio lo ama e la squadra è sempre stata con lui, nonostante elementi in scadenza o alcuni che sanno di dover andare via. Gattuso farà di tutto per regalare al Napoli la Champions League ma poi andrà via perché la dignità non ha prezzo“. Ma non è finita qui perché le voci sul successore sembrano ora convergere sull’attuale allenatore della Roma, Paulo Fonseca.

Il giornalista RAI, anche su questo rumor pare avere le idee moto chiare e dichiara: “E’ un allenatore che da tempo piace al Napoli. I dirigenti hanno avuto dei colloqui informali con il suo entourage e nello specifico con un agente italiano e uno inglese che collaborano con lui. Fonseca gradirebbe il Napoli, preferendolo al Benfica“. Eppure c’è ancora chi spera nella soluzione che vedrebbe prossimo allenatore azzurro Massimiliano Allegri. A tal proposito Venerato svela: “Allegri? Credo che lui voglia una ripartenza importante. De Laurentiis non ha ancora deciso. La decisione arriverà tra il 25 aprile e i primi di maggio. La lista secondo me è questa: Fonseca, Juric, Italiano, Simone Inzaghi se non dovesse rinnovare con la Lazio“.