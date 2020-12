Napoli, Venerato: “Gattuso vicino al rinnovo, Llorente verso la cessione gratuita alla Sampdoria”

Ciro Venerato, giornalista RAI e sempre molto vicino alle notizie riguardanti il calcio Napoli, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione radiofonica ‘Radio Goal’.

Oggetto delle sue parole è soprattutto il prossimo impegno stagionale che vede la squadra azzurra affrontare la Sampdoria. Non mancano poi sul finale alcune interessanti dichiarazioni riguardo al sempre attuale tema del calciomercato Napoli. Ecco dunque le sue parole.

“Gattuso darà un turno di riposo a Zielinski e tornerà al 4-3-3 perché senza di lui sotto punta non si fida del 4-2-3-1. Fabian riposa, Demme titolare con Politano, Insigne e Mertens in attacco. In porta Meret, in campo nuovamente Manolas.”

“Malcuit? Non sta benissimo, come Osimhen: il Napoli sperava di averlo con la Lazio ma per motivi di precauzione lo terranno a riposo, tornerà nel 2021. Problemi alla spalla e al braccia per un nervo che gli sta dando problemi. Il Napoli ha fatto un ragionamento, al di là del giudizio su Juve-Napoli, si è secondi in classifica e si è andati avanti in Europa, non serve rischiare il gioiello della rosa.”

“Gattuso? Un problema all’occhio che si porta da tempo dietro. Dovrà conviverci. Contratto? La firma non è cosa fatta ma siamo vicini. L’ultima parola spetta ai legali di Gattuso. Bisogna parlare di rinnovi, compreso lo staff, e non di rinnovo solo per lui. Llorente? Si sta parlando con la Sampdoria, il Napoli ha dato via libera per darlo gratis. Resta da trovare l’accordo con il giocatore, la proposta è di sei mesi”