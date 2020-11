Napoli, Venerato: “Hysaj via a gennaio o giugno, è rottura con il club”

Ciro Venerato, giornalista RAI sempre molto vicino alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, ha parlato nelle ultime ore durante la trasmissione Radio Goal in onda sull’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli.

Oggetto delle sue parole è stato ovviamente il calciomercato azzurro. In particolare, a tenere banco in queste ultime ore in quel di Napoli vi è una spinosa questione rinnovo: quella di Elseid Hysaj.

Il terzino albanese, che in questa stagione è tra i migliori e risulta imprescindibile nello scacchiere di Gennaro Gattuso, non ha trovato alcun accordo con il Napoli per il prolungamento contrattuale. Il suo attuale contratto riporta la scadenza di giugno 2021: ciò significa che a gennaio il calciatore sarà libero di firmare per un nuovo club.

Sarebbe una perdita grave per il Napoli, soprattutto considerando che Hysaj si svincolerà a parametro 0. Lo stesso destino potrebbe attendere anche Nikola Maksimovic, nella stessa situazione dell’albanese. Ecco dunque le parole di Ciro Venerato in merito.

“Continuano i problemi per Hysaj e il rinnovo con il Napoli. Il calciatore albanese ha fatto il possibile per restare, ma il Napoli non tende la mano il calciatore alle sue condizioni. A gennaio Hysaj potrà firmare con chi vuole, non sono state mantenute le promesse dal Napoli. Le strade si separeranno a gennaio o giugno”.