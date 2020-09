Napoli, Venerato: “La Juventus offre Romero e 10 milioni per Milik, De Laurentiis ne chiede 20”

Ciro Venerato, giornalista RAI sempre molto presente quando si parla di Napoli, è intervenuto quest’oggi nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda sull’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli. Oggetto delle sue dichiarazioni è stato ovviamente il calciomercato azzurro. Ecco le sue parole.

“Arkadiusz Milik? La Juventus offre in cambio Cristian Romero e 10 milioni. Il Napoli chiede sì Romero, ma vuole 20 milioni; e su questa valutazione c’è il netto ‘no’ della Juventus, non disposta a valutare Milik 40 milioni sapendo che andrà in scadenza tra qualche mese”.

Il giornalista ha poi continuato esaminando l’altra pista che vede Milik dire addio al Napoli, quella che lo porterebbe alla Roma. Dai giallorossi la società partenopea potrebbe ricevere in cambio alcune contropartite interessanti, anche se l’accordo tra i club non sembra molto vicino.

“Milik potrebbe andare alla Roma, in cambio di Cengiz Under e soldi. I giallorossi vorrebbero inserire altri due giovani per non versare conguaglio, Ante Coric e Alessio Riccardi, mentre Aurelio De Laurentiis chiede il turco e 20 milioni. Under deve inoltre raggiungere l’accordo sull’ingaggio: chiesti 3 milioni netti all’anno, contro i 2 più bonus offerti dai partenopei, che vorrebbero riconoscergli all’incirca quanto guadagna oggi alla Roma”.

Il problema principale rimane dunque la valutazione che il Napoli fa di Milik: per la dirigenza partenopea il proprio bomber polacco vale circa 40 milioni. La cifra però non pare attualmente condivisa dalle due principali contendenti al cartellino del centravanti, le quali chiedono uno sconto di 10 milioni.