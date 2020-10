Napoli, Venerato: “Milik via a gennaio o causa milionaria, nessun’altra alternativa”

Ciro Venerato, giornalista RAI che spesso di occupa della narrazione delle tematiche rigardanti il calcio Napoli, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni della trasmissione ‘Radio Goal‘, programma radiofonico di Kiss Kiss Napoli.

Protagonista delle sue parole è il caso legato ad Arkadiusz Milik. Secondo il giornalista infatti, se il polacco non dovesse andare via a gennaio, Aurelio De Laurentiis potrebbe procedere per via legali avviando una causa milionaria. Si verificherebbe così un tristissimo epilogo, con il rapporto tra le parti ormai logoro da tempo. Ecco dunque le parole di Venerato.

“La Roma ha Dzeko, che non andrà via a gennaio, e Borja Mayoral che e stato preso dal Real Madrid in questa finestra di mercato. Inoltre le rispettive diplomazie di Napoli e Roma non sono al massimo dei rapporti.”

“Non ipotizzo nessuna risoluzione contrattuale di Milik col Napoli. Ad oggi la soluzione più probabile è che il Napoli trovi una sistemazione per Milik a gennaio, sperando che quest’ultimo accetti.”

“Se non si dovesse trovare un accordo tra gli Azzurri e il bomber, ADL è disposto a procedere con le vie legali per il danno di immagine legato all’ammutinamento. Il Napoli è già stato chiaro con il suo entourage, minacciando di non tirare troppo la corda. Potrebbe esserci una causa milionaria.“