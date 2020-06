Napoli, Venerato: “Offerta di 25-30 milioni per Ferran Torres, non si molla Boga”

Ciro Venerato, giornalista Rai sempre molto vicino alle tematiche riguardanti il Napoli, ha parlato in queste ultime ore ai microfoni dell’emittente televisiva CalcioNapoli24 TV.

Molte le dichiarazioni del giornalista, il quale ha fatto un punto approfondito sul mercato del Napoli. In particolare sarebbe spuntato un nome nuovo sul taccuino del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. Si tratta di Ferran Torres, per il quale è già stata avanzata una prima offerta. Ecco dunque le parole di Venerato.

“Partiamo dall’esterno di mercato: il Napoli non andrà avanti con Callejon, ci arriva questa news da Castel Volturno. Resterà fino ad agosto, poi si vedrà cosa succederà. Nel frattempo José continua a parlare con Siviglia e Valencia, mentre il Napoli gli ha confermato stima e non gli ha detto ‘vattene’ bensì un’offerta biennale con lo stipendio attuale.”

“Lui evidentemente ritiene di essere stato sottopagato e vorrebbe un contratto migliore, se non lo trovasse altrove allora il Napoli sarebbe ben felice di confermarlo.”

“Il Napoli ha sguinzagliato i propri osservatori per trovare un esterno: per Boga la situazione è chiara, c’è un accordo tra galantuomini con il Sassuolo, Carnevali chiamerà De Laurentiis non appena deciderà di venderlo. Boga sarebbe valutato 25 milioni più bonus, se poi in questi mesi facesse bene questa cifra potrebbe aumentare. Il Napoli è in pole, è il primo club che verrà cercato dal Sassuolo: piace molto all’estero, al Borussia Dortmund ed in Premier League, ma il Napoli è in pole.”

“Le alternative? Rashica viene seguito da Giuntoli da tre anni, ma è extra comunitario. Mentre nelle ultime 48 ore abbiamo conferme sul fatto che sia nei radar del Napoli l’esterno spagnolo del Valencia Ferran Torres: ci sono conferme sull’interessamento da parte dell’intermediario italiano e dal Napoli, che in privato non nega la stima. Nel 2021 andrà a scadenza, vorrebbe guadagnare molto: una prima offerta azzurra è di 2,5mln più bonus per 5 anni, e 25-30mln per il cartellino.”