Napoli, Venerato: “Ounas vuole rimanere in Europa, gli azzurri hanno rifiutato Obiang”

Ciro Venerato, giornalista RAI sempre molto vicino a tutte le tematiche orbitanti intorno alla SSC Napoli, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione sportiva Radio Goal. Oggetto delle sue parole è stato il punto della situazione sulle trattative azzurre, soprattutto per quanto riguarda alcune cessioni.

“Tutino, ieri c’è stato un vertice tra i direttori sportivi di Parma e Napoli. Il giocatore ha l’accordo coi ducali, ma va trovata l’intesa con il club azzurro. Il Parma è fermo all’offerta di cinque milioni e mezzo più bonus, inoltre con percentuale di rivendita in favore del sodalizio campano. Ma il club partenopeo chiede sette e mezzo più bonus per venderlo. Ci saranno altre telefonate quest’oggi”.

“Inoltre prosegue con molta calma il colloquio tra Empoli e Napoli per Luperto. Ounas? Preferisce l’Italia o la Francia. Gli azzurri hanno avuto due colloqui e due contatti, da Monza e Torino, si dialoga, ma al momento le valutazioni che fa il club di questo calciatore sono alte”.

“Per Contini si lavora, resta solo se il Napoli gli garantisce un posto in squadra. Emerson Palmieri? Il Napoli non ha la forza economica per fare un’offerta al Chelsea, è in attesa. Inoltre era stato offerto Obiang agli azzurri, ma è stata rispedita al mittente perché non rientra nei piani di Luciano Spalletti“.

Insomma, come ripetuto più volte in quel di Napoli si sta cercando di vendere gli esuberi, per poi provare a mettere a segno qualche colpo importante in entrata. Tra i giocatori che più potrebbero scuotere il calciomercato azzurro vi è Adam Ounas, la cui cessione potrebbe portare ben 15 milioni nelle casse del club partenopeo.