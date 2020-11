Napoli, Venerato: “Vecino possibile indipendentemente da Milik”

Ciro Venerato, giornalista RAI sempre molto vicino alle tematiche riguardanti il calcio Napoli, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul mercato azzurro ai microfoni della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda sull’emittente radiofonica ‘Radio Kiss Kiss Napoli’.

Oggetto delle dichiarazioni sono stati alcuni contatti in essere tra Napoli e soprattutto l’Inter. L’asse che collega la squadra partenopea a quella milanese vede come protagonista Arkadiusz Milik, molto gradito dal tecnico nerazzurro Antonio Conte. In cambio il Napoli chiederebbe Vecino. Ecco dunque le parole del giornalista in merito.

“Milik all’Inter e Vecino al Napoli? Al momento non ci sono le possibilità economiche per l’Inter di prendere Milik che piace a Conte. Il Napoli chiede 15 milioni, trattabili. Il calciatore chiede 4 o circa 4.5 mln e queste cifre sono impraticabili per l’Inter.”

“Se a gennaio l’Inter riesce a vendere giocatori in sovrannumero e il Napoli scende il prezzo

tutto può essere fattibile. Ad oggi non ci sono le condizioni. Vecino potrebbe interessare al Napoli indipendentemente da Milik.”

“Il Napoli vuole capire come sta fisicamente e potrebbero aprirsi degli scenari ipotetici nel caso in cui il Napoli venda uno tra Demme e Lobotka. Impossibili per il Napoli nomi come Eiksen e Nainggolan. Osimhen? Gioca Mertens al suo posto, Petagna giocherà col Rijeka”.