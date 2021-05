Napoli, venerdì gli agenti di Kaio Jorge in città: affare ben avviato!

Kaio Jorge, classe 2002, centravanti del Santos. In Brasile sono sicuri: si tratta di un predestinato, futuro del Brasile e del calcio mondiale. E così su di lui si è già scaricata una folta concorrenza di squadre interessate e prenderlo.

Su tutti, secondo quanto riportato nelle ultime ore dal portale Tuttomercatoweb, vi sarebbe addirittura il Napoli. In particolare, nella giornata di venerdì gli agenti del centravanti brasiliano dovrebbero addirittura recarsi nella città partenopea, a dimostrazione dello stato molto avanzato della trattativa.

A quanto pare, l’accordo tra il calciatore ed il Napoli sarebbe ormai solo da mettere nero su bianco. Un po’ più arretrata è invece la trattativa con il club brasiliano. Kaio Jorge ha il contratto in scadenza a dicembre 2021, difficile però che la squadra brasiliana accetti così facilmente di liberarsene a 0.

Ovviamente il piano del Napoli è quello di approfittare dell’imminente scadenza contrattuale per risparmiare i soldi del cartellino del giocatore. Potrebbe dunque trattarsi di un affare addirittura a parametro zero, che ben presto potrebbe rivelarsi azzeccatissimo.

Non è da escludere poi l’acquisto con il prestito del giovane attaccante in qualche club europeo, in modo da farlo crescere ulteriormente con continuità. Tutto dipenderà molto anche dal prossimo allenatore del Napoli, chiamato a fare scelte importanti per costruire un nuovo progetto tecnico.