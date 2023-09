Napoli, Vergara da Frattaminore punta a diventare il nuovo Insigne: quest’anno giocherà in Serie B

La squadra primavera della SSC Napoli raramente è riuscita a sfornare talenti, fuoriclasse che poi hanno fatto la differenza con la prima squadra. Negli anni, infatti, si ricorda il solo Lorenzo Insigne, il quale è partito dalla Primavera azzurra prima di approdare in prima squadra e diventare titolare e segnare 122 gol.

Molti, infatti, si sono poi persi per strada e si sono adattati a giocare in Serie B. Soprattutto negli ultimi 12 mesi, però, le cose sembrano cambiate, con alcuni giovani che sembrano avere la stoffa per poi puntare alla prima squadra azzurra, come Gianluca Gaetano che ora rappresenta uno dei sei centrocampisti della squadra.

Un giovane che potrebbe fare lo stesso percorso di Lorenzo Insigne è Antonio Vergara, classe 2003 di Frattaminore. Lo scorso anno ha fatto esperienza in Lega Pro mentre quest’anno affronterà per la prima volta in campionato di Serie B con la Reggiana.

L’obiettivo è ritornare a Napoli e puntare alla prima squadra proprio come ha fatto l’ex capitano azzurro. L’età è quella giusta, il talento c’è e solo il tempo dirà se avrà le qualità adatte per affiancarsi ai campioni partenopei.