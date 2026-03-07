Napoli, Vergara lascia il campo zoppicando: novità sul suo infortunio

Brutte notizie per il Napoli. La situazione “infortuni” stava, finalmente, rientrando con il ritorno di Anguissa e Kevin De Bruyne. Nella partita di ieri, contro il Torino, tuttavia, Antonio Vergara ha lasciato il campo, alla fine del primo tempo, zoppicando.

Il centrocampista, ormai punto di riferimento nella formazione di Antonio Conte, durante il match, ha accusato un forte dolore alla pianta del piede. Si tratta, dunque, di un caso di fascite plantare.

Fortunatamente, l’uscita del giocatore classe 2003, è avvenuta una volta terminato il primo tempo. Il Napoli, grazie al gol di Santos, al 7’ minuto di gioco, stava vincendo 1-0.

Vergara, ha iniziato la partita da titolare, da buon napoletano, nonostante il dolore; ha cercato di tener duro e di continuare, per quanto possibile. Ad un certo punto, la situazione è diventata insostenibile.

La sua uscita, dunque, è stata necessaria. Il centrocampista ha lasciato il campo con volto, visibilmente sconvolto e dolorante. È stato sostituito da Frank Anguissa.