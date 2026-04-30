Napoli, Neres e Vergara: novità sul loro rientro

È tempo di buone notizie per il Napoli. Finalmente, Di Lorenzo tornerà in campo. Il capitano è tra i convocati contro il Como.

Nella lista non compaiono i nomi di Antonio Vergara e David Neres. Sulla loro situazione, recentemente, si è espresso il “Corriere dello Sport”.

Molto probabilmente, i due torneranno a militare con i compagni verso la fine della stagione. Ecco, le parole della rivista:” Il capitano del Napoli è in gruppo e sarà convocato dopo aver saltato le ultime undici partite di campionato per l’infortunio al ginocchio del 31 gennaio contro la Fiorentina. Un recupero prezioso, per Conte.

Un altro in difesa dopo quello di Rrahmani, che era andato in panchina con la Lazio ed era tornato da titolare proprio contro la Cremonese.

Lukaku a parte, ne mancano ora due all’appello: Vergara e Neres. Il primo proverà a tornare per la prossima di campionato, in casa contro il Bologna (ieri inizio della prevendita); per il secondo possibile rientro tra Pisa e Udinese, dunque per le ultime“.