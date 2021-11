Napoli – Verona, allarme diffidati: due azzurri rischiano di saltare l’Inter

Domenica alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena l’importante partita tra Napoli e Hellas Verona. Si tratta di un match che promette spettacolo, tra due squadre in grandissima forma. Per gli azzurri inoltre è l’occasione per riscattare la fatale ultima giornata dello scorso campionato, che costò agli allora uomini di Gattuso l’accesso alla Champions League.

Le insidie della partita sono così dietro l’angolo, e potrebbero creare conseguenze anche per l’impegno di campionato successivo. Tra le fila del Napoli infatti vi sono due diffidati: Giovanni Di Lorenzo e Frank Zambo Anguissa. Due titolarissimi del Napoli a cui Luciano Spalletti difficilmente vorrà rinunciare.

Ecco allora che alla luce di ciò appare importantissimo evitare che i due azzurri ottengano un cartellino giallo. Dopo il Verona infatti ad attendere il Napoli vi sarà l’Inter, per un match di cartello dal sapore di scudetto.

La compagine milanese invece è molto serena da questo punto di vista, non avendo alcun giocatore in diffida. Gli uomini di Inzaghi però, prima di affrontare il Napoli, dovranno passare per un crocevia importantissimo: il derby contro il Milan.

Appare ovvio che la partita tra Inter e Milan, comunque vada, causerà effetti psicologici sui nerazzurri, positivi o negativi che siano. L’effetto derby comunque potrebbe essere smorzato in parte dalla sosta, che intercorre tra il prossimo impegno di campionato e quelli successivo.