Napoli, vertice per Zerbin: nella trattativa anche Ismajili

Il Napoli sarebbe vicinissimo a chiudere per Ardian Ismajili dell’Empoli, che finirebbe nella trattativa che potrebbe portare Alessio Zerbin ad Empoli

Alessio Zerbin si appresta a salutare, stavolta in maniera definitiva, il Napoli. Il suo è un talento non propriamente mai esploso con i partenopei. Tolto qualche sprazzo di talento qua e là, come la doppietta in 9 minuti alla Fiorentina in semifinale di Supercoppa, non ha mai sorpreso ed è stato limitato al ruolo di comparsa.

Con la prima squadra, infatti, ha collezionato appena 26 presenze non incidendo mai particolarmente. Il suo futuro, però, sembra essere scritto: per lui c’è l’Empoli. Dopo tante stagioni a girare in prestito, infatti, i partenopei sembrano decisi a cederlo a titolo definitivo ma stavolta prendendo un giocatore.

Un giocatore per un giocatore

Potrebbe non essere uno scambio, ma per arrivare a lui potrebbe servire l’ingresso nella trattativa di Alessio Zerbin. Il Napoli, infatti, ha da tempo l’accordo per Ardian Ismajili dell’Empoli che arriverà a zero. Il difensore albanese-kosovaro, però, potrebbe arrivare anticipatamente. I partenopei, complice il serio infortunio ad Alessandro Buongiorno, si sono mossi anticipatamente e vorrebbero portare il giocatore dell’Empoli in maglia azzurra da subito.

Ci sarebbe stato già un incontro con l’entourage del giocatore e con alcuni degli emissari dell’Empoli, per provare a capire la fattibilità dell’operazione. Per ora il Napoli spinge per provare a prendere il calciatore e ritrovarsi a riavere una difesa ben più completa. Il problema? L’Empoli è un cliente ostico e servirà davvero una trattativa ben gestita per provare a strappare il difensore ai toscani.