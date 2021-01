Napoli, vertice post match tra De Laurentiis e Gattuso: dopo lo Spezia l’atteso faccia a faccia

De Laurentiis, dopo giorni di riflessione, finalmente esce allo scoperto e lo farà a margine del match di Coppa Italia tra il Napoli e lo Spezia. Il tanto invocato faccia a faccia con tecnico e team andrà in scena negli spogliatoi del Diego Armando Maradona in un ambiente non certamente sereno. I risultati degli ultimi turni hanno deluso il patron azzurro che vorrà tastare il polso dei suoi di persona e non sono da escludere clamorosi risvolti.

Il motivo è presto detto. Il Napoli, partito per essere protagonista in campionato così come in coppa, continua ad alternare risultati positivi ad altri francamente meno soddisfacenti. Impossibile imputare tutto a mere questioni di assenze per infortunio o panchina troppo corta.

Sotto la lente di ingrandimento, infatti, ci sarebbe in particolar modo la guida tecnica di Gattuso, ritenuto non in grado di leggere bene le diverse situazioni di gioco. A tenere tutti col fiato sospeso ci sono anche delle dichiarazione rilasciate dall’allenatore calabrese al termine del match contro l’Hellas Verona.

Quel “nella ripresa abbiamo fatto cose che non dovevamo fare” pronunciato da Ringhio proprio non è andato giù ad Aurelio De Laurentiis. In quella frase, più di qualcuno ha letto un chiaro segnale di una squadra che non segue più i piani della sua guida tecnica. Un atteggiamento pericoloso che arriva nel momento meno opportuno viste le tante difficoltà per il rinnovo contrattuale di Gattuso.

Intanto il team è strettamente trincerato aspettando il match di domani. La Coppa Italia rimane un obiettivo del club e una ottima opportunità per rientrare nel computo delle squadre iscritte alle coppe europee nell’eventualità più nefasta. Ogni discussione attenderà il risultato contro i liguri.