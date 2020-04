Napoli, Vertonghen primo nome per la difesa: il belga può arrivare a parametro 0

Il Napoli in difesa sta studiando pochi colpi ma mirati. In particolare si sta cercando un terzino sinistro per sostituire Faouzi Ghoulam ed un difensore centrale per sostituire eventualmente la cessione di Kalidou Koulibaly.

In cima alla lista dei desideri di Cirstiano Giuntoli, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, vi sarebbe al momento il nome di Jan Vertonghen. Il difensore centrale del Tottenham rappresenta un colpo che stuzzica molto la società.

Nonostante infatti la sua età avanzata non fa di Vertonghen il tipico acquisto operato da Aurelio De Laurentiis, la sua posizione contrattuale potrebbe essere molto allettante. Il difensore belga infatti è in scadenza di contratto ed in estate potrà essere acquistato a parametro 0.

Offrendo solo l’ingaggio al calciatore quindi il Napoli si potrebbe trovare in rosa un difensore di ampia esperienza europea e di grande duttilità tattica. Vertonghen infatti, oltre al classico ruolo di difensore centrale, può anche ricoprire egregiamente il ruolo di terzino sinistro.

Con un sol colpo si potrebbero quindi risolvere due problemi del reparto difensivo azzurro. Resta però ora da capire se il solo Vertonghen possa sostituire Kalidou Koulibaly. Ovviamente il difensore belga del Tottenham non è l’unico nome sulla lista del direttore sportivo Giuntoli. Altri difensori seguiti sono Malanga Sarr, ventunenne del Nizza, e Robin Koch, ventitreenne del Friburgo.