Napoli, via Ancelotti e dentro Gattuso: un calciatore potrebbe pagarne le conseguenze

Attualmente il Napoli non sta vivendo un buon momento con la squadra di Gennaro Gattuso che in campionato è fuori dalla zona Europa. Una situazione insostenibile che potrebbe portare a seri danni economici per la società partenopea che, per risanare la questione bilancio, dovrebbe cedere un top player nella prossima campagna di mercato estivo.

Il campionato, però, è ancora lungo ed Aurelio De Laurentiis ha affidato una missione precisa al nuovo allenatore: qualificarsi alla prossima Champions League. Tutto è possibile, soprattutto con una squadra che, negli ultimi anni, ha ostacolato la Juventus nella vittoria del campionato di Serie A.

Nonostante ciò, però, qualche giocatore potrebbe andare via da Napoli già durante la sessione di calciomercato invernale. Il portale IlSecoloXIX, infatti, rivela un forte interessamento del Genoa per un calciatore partenopeo, l’attaccante Fernando Llorente.

Quest’ultimo, infatti, era un grande pupillo di Carlo Ancelotti e, con il suo addio, potrebbe decidere di fare le valigie. Con il rientro di Milik, poi, l’attaccante ex Juventus potrebbe vedere il campo con il binocolo.

Per questo motivo, il Genoa si sarebbe fiondato sul calciatore il quale ha dimostrato le sue potenzialità nonostante l’età. Per il Napoli, il suo addio, sarebbe comunque un brutto colpo. In caso di infortunio di Milik, infatti, ci sarebbe il solo Mertens per la posizione di attaccante centrale, ma sicuramente con caratteristiche differenti.