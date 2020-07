Napoli, via due big per finanziare l’acquisto di Victor Osimhen?

Il calciomercato del Napoli può dirsi già aperto. Nonostante la stagione non sia ancora terminata, gli azzurri sono in trattativa con il Lille per definire uno dei colpi più costosi della storia della SSC Napoli: Victor Osimhen.

Il calciatore nigeriano non ha ancora preso una decisione, tuttavia la società partenopea sembra abbastanza intenzionata a comprarlo nonostante le cifre quasi proibitive. Per acquistarlo, la squadra francese ha richiesto una cifra importante che si aggirerebbe tra i 50 e i 60 milioni di euro. Il club azzurro vorrebbe inserire nella trattativa anche qualche calciatore, tuttavia il Lille vorrebbe chiudere l’affare con solo cash.

Per finanziare l’acquisto del nigeriano, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a sacrificare due pezzi grossi della squadra. Il primo sarebbe Allan, il quale potrebbe andare via a fine stagione e vestire un’altra maglia di una squadra di Serie A: l’Inter.

Un’altro giocatore che potrebbe dire addio è Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro, infatti, è un pezzo pregiato della squadra da cui ADL punta a racimolare almeno 100 milioni di euro. Ovviamente, non tutti i milioni saranno investiti per il mercato.

Con la cessione di Koulibaly ed Allan il Napoli potrebbe avere una liquidità di almeno 150 milioni di euro. Parte di questi milioni saranno investiti per rinforzare la squadra, la parte restante, invece, come già accaduto in passato, come ‘assicurazione’ sul futuro della società.