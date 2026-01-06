Napoli, via Lucca: già scelto il nuovo attaccante. Di Marzio: “È il nome più caldo e gioca in Italia”

L’avventura di Lorenzo Lucca al Napoli sembra ormai ai titoli di coda. L’attaccante azzurro è pronto a salutare il club partenopeo per volare in Portogallo, dove lo attende il Benfica. L’operazione è ben definita: prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro, una cifra importante che testimonia la fiducia dei lusitani nel potenziale del centravanti italiano.

Per Lucca si tratterebbe di una nuova opportunità per ritrovare centralità e continuità dopo mesi complicati in maglia azzurra. A Napoli, infatti, il feeling non è mai sbocciato del tutto, tra difficoltà tattiche e una concorrenza che ne ha limitato l’impiego. Il Napoli, però, non vuole farsi trovare impreparato e ha già individuato il possibile sostituto.

Il nome in cima alla lista è quello di Artem Dovbyk della Roma, valutato circa 20 milioni di euro. Anche in questo caso la formula sarebbe simile: prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al club azzurro di mantenere equilibrio economico e flessibilità sul mercato.

A confermare l’interesse è stato anche Gianluca Di Marzio, che ha fatto chiarezza sulle strategie del Napoli: “Attacco Napoli: in caso di uscita di Lorenzo Lucca (su cui c’è il Benfica) il nome di Artem Dovbyk è uno dei più caldi”. Segnali chiari di un domino pronto a scattare, con l’asse Napoli-Lisbona-Roma che potrebbe infiammare le prossime ore di mercato.