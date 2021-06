Napoli, vice Spalletti cercasi: spunta anche l’ex Francesco Calzona

Secondo quanto fatto sapere da La Repubblica nelle ultime ore, il Napoli starebbe studiando il clamoroso ritorno di Francesco Calzona sulla panchina partenopea. Ovviamente il ruolo offertogli è quello di vice Spalletti.

Lo stesso ruolo che Calzona ricoprì diligentemente anche qualche anno fa, quando alla guida tecnica del Napoli vi era Maurizio Sarri. Il binomio Calzona-Sarri è durato tutto il triennio azzurro, poi la rottura ha portato a strade diverse: il tecnico di Fligine ingaggiato prima dal Chelsea e poi dalla Juventus, il suo vice ha trascorso invece l’ultima stagione al Cagliari, fortemente voluto da Di Francesco.

Ora dunque, con lo staff di Spalletti che va via via costruendosi, la caccia all’ingaggio del secondo allenatore è aperta e quello di Francesco Calzona è il nome più caldo in tale direzione. Il vice allenatore però potrebbe non essere il solo legame con il triennio sarrista.

Nello staff di Luciano Spalletti pare infatti esserci anche Francesco Sinatti, preparatore atletico del Napoli già nel famoso triennio sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri. Insomma, i contatti sono molti ed intensi.

I nomi che circolano per lo staff di Spalletti si stanno delineando, l’obiettivo è avere la squadra al completo per il primo luglio, data in cui il tecnico ex Inter si insedierà ufficialmente a Castel Volturno. Dopodiché sarà tempo del ritiro estivo.