Napoli, vicina la prima cessione per gennaio. Lang ora può restare, Neres in dubbio

Un calciatore del Napoli è quasi sicuro di partire durante il mercato di gennaio, mentre ci sono novità per Noa Lang e David Neres. I due giocatori lotteranno per restare almeno fino a gennaio, con l’olandese che potrebbe almeno fare fino a fine stagione

Addio per Pasquale Mazzocchi

Complice anche un dover reinserire Romelu Lukaku nella lista per la Serie A, Pasquale Mazzocchi si allontana a vista d’occhio dal restare in azzurro. Il calciatore napoletano, reduce da alcuni problemi fisici, non convince pienamente Antonio Conte che avrebbe dato piena disponibilità alla cessione.

Il giocatore, dal canto suo, è tifosissimo del Napoli e starebbe meditando seriamente di abbandonare per agevolare la sua squadra del cuore. Per ora restano attive alcune piste in Serie A, ma potrebbe finire addirittura in Serie B. Nessuna possibilità di vederlo come vice Di Lorenzo.

Lang resta, Neres forse… per ora

Da informazioni raccolte dalla nostra redazione, invece Noa Lang e David Neres sono ad un bivio. Il calciatore olandese ha ben figurato, nonostante la sconfitta, nella partita contro il Torino e potremmo vederlo molto più spesso in campo. Lo scambio con Lookman con l’Atalanta si è un po’ raffreddato, con il Napoli che non vorrebbe fare minusvalenza già da gennaio.

Dovesse salutare, l’olandese lo farà l’estate prossima ma solo se la stagione dovesse risultare fin troppo fallimentare dal punto di vista individuale. Neres, invece, verrà valutato attentamente fino a gennaio ma il calciatore vuole giocare. Contro il Torino ha giocato un po’ anche lui, ma non una prestazione degna di nota. Rimandato tutto a gennaio, dove potrebbe andar via.