Napoli, vicinissimo il riscatto di Anguissa: contratto fino al 2026

“Il Napoli ha deciso di usare l’opzione per il riscatto di Zambo Anguissa, che sarà quindi acquistato dal Fulham a titolo definitivo. Per il centrocampista è pronto un contratto fino al 2026“. Con questo tweet il giornalista e esperto di calciomercato Nicolò Schira ha annunciato l’accordo tra le parti.

Vi erano pochi dubbi a riguardo, ma tra poco l’ufficialità verrà messa nero su bianco: Anguissa, che al momento è in prestito con diritto di riscatto tra le fila del Napoli, diverrà ben presto un calciatore azzurro a tutti gli effetti.

Per il centrocampista, come riportato dal giornalista, sarebbe pronto un contratto fino al 2026. Le cifre non sono ancora trapelate. Considerando però che nel club inglese il calciatore guadagnava ben 5 milioni di euro a stagione, l’offerta azzurra dovrà necessariamente essere altrettanto importante.

Anguissa ci ha messo veramente poco a conquistare tutti alle pendici del Vesuvio, dai tifosi alla dirigenza azzurra. Il suo impatto è stato devastante, così come lo è stato il suo esordio da titolare contro la Juventus dopo essere atterrato nella città partenopea soltanto un paio di giorni prima.

Grinta, tecnica, eleganza e tanta tanta corsa rendono Anguissa una pedina insostituibili al momento nello scacchiere azzurro designato dal tecnico Luciano Spalletti. Della sua presenza in campo ne beneficiano tutti, ed in particolar modo i suoi compagni di reparto. Eloquente in tale direzione è la mostruosa crescita di Fabian Ruiz in questa prima parte di stagione.