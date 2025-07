Napoli vicino a una cessione importante: interesse dall’estero

Il Napoli si sta muovendo con decisione sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma allo stesso tempo è chiamato a sfoltire l’organico, alleggerendo il monte ingaggi e liberando spazio per nuovi innesti. Tra i giocatori in uscita c’è Jesper Lindstrom, esterno offensivo danese che non è riuscito a imporsi con la maglia azzurra. Il suo arrivo, avvenuto subito dopo la conquista dello scudetto, aveva acceso le speranze dei tifosi, ma il rendimento del calciatore si è rivelato ben al di sotto delle aspettative.

Dopo una stagione deludente al Napoli, Lindstrom è stato ceduto in prestito all’Everton, club inglese di Premier League. Tuttavia, anche in Inghilterra il suo impatto è stato limitato: il danese ha alternato buone prestazioni a momenti di totale anonimato, senza mai trovare la continuità necessaria per rilanciarsi. Questo andamento altalenante ha spinto la dirigenza partenopea a cercare una nuova sistemazione per lui.

Nelle ultime ore è emersa una concreta possibilità di cessione. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, il Wolfsburg ha presentato un’offerta ufficiale al Napoli. Il club tedesco si è fatto avanti proponendo un prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 13 milioni, a cui si aggiungerebbe un ulteriore milione sotto forma di bonus.

La proposta del Wolfsburg sembra interessante dal punto di vista economico, soprattutto considerando il momento difficile vissuto dal giocatore e il fatto che non rientri più nei piani tecnici della società. Un trasferimento in Germania potrebbe rappresentare una buona opportunità per il calciatore, che avrebbe così modo di rilanciarsi in un campionato competitivo come la Bundesliga.

Ora la palla passa al Napoli, che dovrà valutare attentamente l’offerta e decidere se accettarla. La risposta ufficiale è attesa nei prossimi giorni, ma la sensazione è che le parti possano trovare un accordo. Per Lindstrom, il trasferimento al Wolfsburg potrebbe essere l’occasione giusta per voltare pagina e ritrovare fiducia, mentre per il Napoli rappresenterebbe un’uscita utile a proseguire nel proprio progetto di rinnovamento.