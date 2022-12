Napoli vicino alla chiusura del colpo Ilic

Il Napoli ha intenzione di ripartire con il piede giusto a gennaio e riprendere la corsa verso lo scudetto. L’obiettivo della sessione di mercato invernale, quindi, potrebbe essere quello di aggiudicarsi alcuni dei talenti della serie A per rinforzare i reparti della squadra.

Tra gli azzurri in partenza, infatti, sembrerebbe esserci Diego Demme che potrebbe lasciare Napoli per trasferirsi a Salerno. Spalletti, però, non può ritrovarsi a gennaio scoperto a centrocampo e proprio per questo si sta già pensando ai possibili sostituti.

La notizia che il Napoli fosse interessato ad Ilic del Verona era già circolata negli scorsi giorni ma adesso arriva l’ufficialità da Repubblica. Ecco quanto dichiarato dal quotidiano: “Il Napoli vuole chiudere l’operazione nelle prossime settimane, per gennaio o giugno. La cessione di Demme aprirebbe le porte del Napoli al serbo che ha già trovato l’accordo economico con il club“.

Stando a quanto dichiarato, quindi, l’intesa tra i club sembrerebbe essere vicina ma restano da definire i dettagli dell’affare. La richiesta potrebbe essere di 25 milioni mentre l’offerta di 20 milioni più bonus.