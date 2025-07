Napoli vicino alla chiusura del quinto colpo: arriva dalla Spagna

Il Napoli si appresta a chiudere un altro colpo di mercato. La finestra di rafforzamento in vista della prossima stagione era iniziata con l’annuncio di Kevin De Bruyne e dopo l’affare Marianucci e quelli in via di definizione per Beukema e Noa Long, sembra essere molto vicina a metterne a segno un altro.

È quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport. Il giornale romano parla di un forte interesse del Napoli per Juanlu, terzino destro del Siviglia, che arriverebbe per colmare un importante tassello nello scacchiere di Antonio Conte.

“Il potenziale quinto colpo da regalare a Conte per Dimaro. L’accordo tra le due società è vicino. La distanza di qualche giorno fa è stata ridotta. Il Siviglia chiedeva 20 milioni, ora 17: il Napoli è fermo alla prima offerta di 12 più 2 di bonus, con possibilità di rilancio.”

Per chiudere la trattativa, però, manca ancora un dettaglio relativo a un’eventuale cessione futura dalla quale il Siviglia vorrebbe trarne ulteriori proventi:

“Si discute sulla percentuale di futura rivendita per incrementare e stringersi la mano. Il giocatore ha già l’accordo con il Napoli”.

Il classe 2003 spagnolo è un prodotto del settore giovanile del Siviglia e ha un contratto con il club andaluso fino al 2029. Nella stagione appena trascorsa ha totalizzato 32 presenze segnando 4 goal e distribuendo 4 assist.