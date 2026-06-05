Napoli, vicino il primo colpo: Zeballos può firmare

Il Napoli continua a lavorare con attenzione sul mercato e uno dei nomi più caldi delle ultime ore è quello di Exequiel Zeballos. L’esterno offensivo del Boca Juniors sarebbe infatti sempre più vicino al club azzurro, che da tempo segue il talento argentino e avrebbe intensificato i contatti per provare a chiudere l’operazione nelle prossime settimane

Zeballos è vicinissimo

Classe 2002, Zeballos è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano. Rapido, tecnico e abile nell’uno contro uno, il giocatore si è messo in evidenza con la maglia del Boca Juniors grazie alle sue qualità offensive e alla capacità di creare superiorità numerica. Caratteristiche che hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, ma il Napoli sembra aver guadagnato una posizione di vantaggio nella corsa al calciatore.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, la trattativa sarebbe in una fase avanzata. Il club partenopeo avrebbe già trovato un’intesa di massima con il giocatore e starebbe lavorando per raggiungere l’accordo definitivo con il Boca Juniors. Restano da definire alcuni dettagli economici, ma le sensazioni sono positive e cresce l’ottimismo intorno alla possibile fumata bianca.

Possibili variazioni di modulo

L’eventuale arrivo di Zeballos rappresenterebbe un investimento importante in prospettiva, ma anche una soluzione tattica interessante per Massimiliano Allegri. In un possibile 4-3-3, l’argentino potrebbe essere impiegato soprattutto come esterno sinistro d’attacco, ruolo nel quale farebbe valere velocità, dribbling e capacità di saltare l’uomo.

Zeballos potrebbe trovare spazio anche in un eventuale 3-5-2, modulo che Allegri ha utilizzato più volte nel corso della sua carriera. In questo sistema il talento del Boca Juniors potrebbe agire da seconda punta accanto a un centravanti di riferimento, sfruttando la libertà di muoversi tra le linee e attaccare gli spazi. In alternativa, grazie alle sue caratteristiche offensive, potrebbe essere adattato anche come esterno a tutta fascia in determinate situazioni di gioco, garantendo imprevedibilità e qualità nell’uno contro uno. La sua duttilità rappresenta uno degli aspetti che più intrigano il Napoli, convinto di poter valorizzare un calciatore dal grande potenziale sia nel presente che in ottica futura.