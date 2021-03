Napoli, vicino il rinnovo contrattuale per Ospina: Meret verso la cessione

A fine stagione potrebbe finire l’avvicendamento a difesa dei pali azzurri tra David Ospina e Alex Meret. Questo avvicendarsi infatti è sempre stato oggetto di pesanti critiche e non ha mai giovato particolarmente ai due portieri.

In particolare il più danneggiato è sembrato Alex Meret, il quale non ha potuto godere della continuità necessaria a crescere, considerata la sua giovane età. Per tale motivo il portiere friulano, secondo quanto scritto nelle ultime ore dalla Gazzetta dello Sport, è destinato a lasciare Napoli nella prossima sessione di calciomercato.

Allo stesso tempo infatti David Ospina sembra viaggiare spedito verso il rinnovo contrattuale. Il Napoli pare così aver scelto definitivamente il portiere colombiano per la propria porta, rinunciando alle immense potenzialità di Alex Meret.

Il giovane portiere ex SPAL non sopporterebbe infatti un’altra stagione all’ombra di Ospina e, per evitare di rimanere un secondo portiere, sarebbe pronto a cambiare aria. Ed intanto è spuntata anche la possibile meta per il giovane azzurro.

Si tratta dell’Everton di Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo infatti, ora alla guida dei Toffees, nella sua parentesi azzurra aveva puntato tanto su Meret, ricevendo da lui ottime risposte in chiave presente e futura. Per tale motivo il trasferimento da Napoli a Liverpool non è escluso e potrebbe far comodo ad entrambi i club.