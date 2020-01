Napoli, vicino il rinnovo di 4 calciatori azzurri

Nonostante sul campo, Sassuolo a parte, la situazione in casa Napoli non sia delle più piacevoli, sul fronte rinnovi sembra che qualcosa si stia muovendo. Se in entrata pare molto vicino il centrocampista slovacco Lobotka, c’è da dire che il Napoli è molto attivo anche sul fronte rinnovi.

Secondo il Mattino, infatti, si starebbero per sbloccare ben quattro situazioni molto importanti che potrebbero influenzare le prossime trattative di mercato. Stiamo parlando di Maksimovic, Allan, Zielinski e Milik di cui, in questa settimana, dovrebbero arrivare i contratti sulla scrivania di Giuntoli per capire se ci sono margini di rinnovo.

I quattro calciatori sarebbero propensi a restare e, quindi, sembra che ci sia da perfezionare soltanto qualche dettaglio: dettaglio che potrebbe essere risolto con un successivo incontro.

Si parte, infatti, dalla risposta positiva del difensore, dei 2 centrocampisti e dell’attaccante (in gol anche contro l’Inter, una delle pochissime note liete della serata dell’Epifania) che vorrebbero continuare la loro esperienza sotto la corte di Gattuso o di chiunque sia il prossimo allenatore del Napoli.