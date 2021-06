Napoli, vicino l’accordo con Caffè Aiola per il terzo sponsor: sostituirà Kimbo

Non solo calciomercato. In casa Napoli le trattative vengono portate avanti in diversi ambiti, tra cui ad esempio quello riguardante le sponsorship. Innanzitutto la dirigenza azzurra deve sciogliere il nodo con Kappa, sempre più vicina al divorzio. Parecchi rumors infatti delineano uno scenario in cui sarà il Napoli stesso a prodursi le magliette per la prossima stagione, affidandosi alla collaborazione tra Armani e Onis.

Magliette su cui tra l’altro non vi sarà più il terzo sponsor Kimbo. Al suo posto probabilmente, come riportato nelle ultime ore dal portale SiGonfiaLaRete.com, comparirà invece il marchio Caffè Aloia.

L’accordo tra le parti è vicinissimo e per la chiusura ufficiale è questione di poche ore. Caffè Aloia è un marchio creato nel 1934 ed è storicamente il primo caffè di Napoli. Il contratto che legherà le parti dovrebbe essere un ricco triennale, molto vantaggioso per le casse partenopee.

Insomma, per la nuova stagione azzurra si prospettano parecchie novità. Un nuovo progetto tecnico, nuove maglie, nuovo sponsor. L’attesa dei tifosi è tanta, soprattutto perché da quasi un anno ormai nessuno del club proferisce parola a causa del silenzio stampa.

A rompere il silenzio comunque ci penserà tra qualche ora De Laurentiis, in una conferenza stampa da Roma che si prospetta scoppiettante. La carne a cuocere è tanta, il personaggio costituito dal presidente del Napoli lo si conosce bene. Ci sarà da divertirsi.