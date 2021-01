Napoli, vicino l’acquisto di Furina, attaccante classe 2002 del Catanzaro

Il Napoli, nonostante l’abbondanza numerica di inizio stagione nel reparto offensivo della rosa, sta avendo problemi nello schierare il centravanti. Osimhen infatti, sulla carta il titolare della squadra azzurra, è ormai out da 2 mesi e non si sa per quanto ancora ne avrà.

Allo stesso tempo Mertens non sembra più garantire la continuità fisica ed atletica a cui avevo abituato i suoi tifosi nel corso delle ultime stagioni. Al momento sta così giocando titolare Andrea Petagna, arrivato in quel di Napoli per fare la terza punta. Addirittura, per fronteggiare l’emergenza, Gennaro Gattuso ha dovuto reintegrare in rosa Llorente, da tempo fuori dai radar tecnici.

La situazione ha costretto la dirigenza azzurra a guardarsi intorno e, a quanto pare, una soluzione temporanea sembra essersi trovata. Secondo gli ultimi rumors infatti il Napoli starebbe per chiudere per il baby centravanti Vincenzo Furina.

Classe 2002, Furina milita attualmente nel Catanzaro dopo esser rientrato dall’esperienza in prestito alla Fiorentina. Il trasferimento in terra partenopea, qualora dovesse concretizzarsi, sarà ovviamente a carattere temporaneo e per soli 6 mesi.

Non si esclude comunque, nell’eventualità di esplosione del baby talento in quel di Napoli, un eventuale riscatto da parte della società azzurra. Lo scenario più probabile comunque prevede l’aggregazione del futuro acquisto azzurro nella primavera del Napoli, anziché nella prima squadra.