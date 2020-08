Napoli, vicino l’acquisto di Under: anche Veretout nel mirino

In queste ultime ore il Corriere dello Sport ha fatto il quadro della situazione del mercato in casa Roma. Nel club giallorosso infatti, con l’acquisizione della società da parte di Friedkin, ci sarà innanzitutto da mettere in equilibrio i bilanci.

A tal fine vi sarà un sostanzioso mercato, sia in arrivo che in uscita. Ovviamente, per motivi economici, ci sarà necessità di operare delle importanti cessioni. Alcune di queste interessano anche il Napoli, molto interessato a specifiche pedine giallorosse.

Secondo il quotidiano sportivo italiano ad esempio l’ala turca Cengiz Under andrà quasi sicuramente alla società bianconera. Le cifre sono ancora sconosciuta ma la volontà delle parti è ormai chiara e delineata.

Oltre ad Under vi è un altro giocatore che potrebbe passare dalla Roma al Napoli: si tratta di Jordan Veretout. Il calciatore francese è da tempo un profilo molto gradito da Cristiano Giuntoli ed infatti la stagione scorsa era già stato molto vicino al club azzurro.

Il centrocampista giallorosso andrebbe così ad occupare nel Napoli il tassello che lascerà libero Allan. Al momento non c’è stata comunque alcuna accelerata importante, eppure i partenopei godono del forte gradimento del calciatore. Nel caso di buona offerta la trattativa potrebbe chiudersi in poco tempo.