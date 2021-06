Napoli, vicino l’arrivo di Kaio Jorge: battuta la concorrenza della Juventus

In casa Napoli il calciomercato riguarderà alcune trattative ben mirate. La maggior parte delle operazioni è da effettuare tra difesa e centrocampo, eppure non è da escludere qualche minimo movimento anche nel reparto offensivo.

Qui ad esempio Andrea Petagna potrebbe salutare Napoli per andare a cercare continuità altrove. A sostituire l’ex attaccante della SPAL ecco spuntare un nome su tutti: Kaio Jorge. In Brasile si parla molto di questo ragazzo, classe 2002 ed attaccante centrale del Santos.

Secondo gli addetti ai lavori, il ragazzo rappresenta il presente ed il futuro dell’attacco verdeoro. Ingolosito dalle sue potenzialità Cristiano Giuntoli, come riportato nelle ultime ore dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto registrare una netta accelerata nei contatti con il Santos, arrivando addirittura a strappare una prelazione verbale sul giocatore.

Il Napoli infatti si è avvicinato moltissimo alla richiesta di 15 milioni di euro del club brasiliano, superando la foltissima concorrenza tra cui anche la Juventus. A breve è attesa la risposta di Kaio Jorge, che accetterebbe volentieri la destinazione azzurra per giocare nel palcoscenico importante costituito dal calcio europeo.

Innanzitutto però occorre chiudere la cessione di Petagna, per liberare posto nell’attacco partenopeo e per permettere alla dirigenza del Napoli di incassare i soldi necessari per chiudere la trattativa con il Santos. Insomma, i tasselli sono stati posizionati, ora bisogna solo far combaciare i vari pezzi.