Napoli, vicino Szoboszlai dal Salisburgo: affare da 25 milioni di euro

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport appare sicura: Dominik Szoboszlai sarà un giocatore del Napoli durante la prossima stagione calcistica. Seguito da tempo e vero e proprio pallino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il giovane ungherese ha convinto tutta la dirigenza azzurra, Aurelio De Laurentiis in primis.

E’ stato proprio il patron azzurro nelle ultime ore a dare il via libera all’operazione, sotto consiglio dello staff tecnico partenopeo. Ora vi rimangono così da limare gli ultimi dettagli. L’accordo con Szoboszlai sembra esserci da tempo, con il giocatore molto incline al trasferimento in quel di Napoli.

Da trovare rimane l’accordo con il Salisburgo, con il quale però vi sono molti margini di manovra. Il Napoli infatti non si è scoraggiato dinanzi alla richiesta austriaca di ben 40 milioni di euro ed è convinto di poter chiudere l’affare a circa 25 milioni di euro con eventuali bonus.

A contribuire alla convinzione della società napoletana vi è il recente passaggio di Haaland dal Salisburgo al Borussia Dortmund per appena 20 milioni di euro. Una cifra molto modesta in relazione alla potenzialità incredibile del centravanti norvegese, già espressa in buona parte in terra austriaca.

La cessione dello scorso anno crea così un precedente importante, per il quale sembra molto difficile oggi poter valutare il giovane Dominik Szoboszlai il doppio di quanto era stato pagato Haaland appena la scorsa stagione.