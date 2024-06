Napoli, Victor Osimhen ai saluti: trasferimento al PSG per 120 milioni di euro?

La SSC Napoli si appresta a salutare Victor Osimhen. Uno dei calciatori principali della squadra azzurra, quindi, sarebbe ad un passo dal trasferimento in un nuovo club, con il presidente Aurelio De Laurentiis intenzionato alla cessione così da costruire la nuova squadra per Antonio Conte.

A scrivere di Osimhen, l’edizione odierna de Il Mattino, svelando che il presidente partenopeo sarebbe volato a Parigi per incontrare Nasser Al-Khelaifi e chiudere la trattativa per il trasferimento del calciatore in Francia.

“Il Napoli vola a Parigi, un blitz per provare a chiudere con il Psg e spingere Victor Osimhen a trasferirsi nel club parigino senza attendere le sirene della Premier”, scrive il noto quotidiano.

“Solo Nasser Al-Khelaïfi è pronto a sborsare 120 milioni di euro. Magari con la promessa di una opzione per Kvara nell’estate 2025. Il blitz di De Laurentiis serve anche a frenare l’assalto del Psg al georgiano ed evitare fanta-offerte che possano turbare la sua permanenza a Napoli”.

Uno dei primi giornalisti a rivelare la partenza di Osimhen in terra straniera è stato Carlo Alvino. Già qualche settimana fa infatti dichiarava: “Qualcuno sostiene che in estate ci sarà un gioco al ribasso sul cartellino di Osimhen? Victor può andare via solo per 120 milioni di euro della clausola, euro più e non un euro in meno. C’è carenza nel ruolo a livello internazionale e tutti i valori sono schizzati, in questi anni”.

“Nel Napoli di Maradona e nell’Inter di Rummenigge, uno come Osimhen avrebbe fatto fatica anche a scendere in campo. L’ipotesi che nessuno paghi la clausola, comunque, non esiste. Anzi: Osimhen ha già chiuso l’operazione con un club, insieme a De Laurentiis e Calenda“.