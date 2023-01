Napoli, Victor Osimhen corteggiato dalla Premier: la sua reazione

Victor Osimhen è diventato un punto fermo del Napoli: l’attaccante nigeriano, infatti, è decisivo in ogni partita, per questo si sta facendo conoscere in tutta Europa. Il Messaggero ha analizzato il suo profilo e le ipotetiche decisioni future.

Corteggiato dalla Premier

Il Manchester United non vuole mollare l’osso e non ha mai eliminato la possibilità di portarlo in Inghilterra. Come ha sottolineato il quotidiano, Osimhen è migliorato molto soprattutto grazie al lavoro e la fiducia di Luciano Spalletti.

Il suo rendimento l’ha reso un vero gioiellino e adesso tutte le big d’Europa lo bramano. La società non lo valuta più 100 milioni bensì 150, pertanto questo discorso si riprenderà a giugno. Cosa ne pensa l’attaccante nigeriano?

Victor Osimhen al momento non vuole fare progetti a lungo termine e non vuole sentir parlare di futuro. Il suo unico pensiero e obiettivo è quello di regalare lo scudetto al Napoli e ai tifosi, festeggiare e restare tranquillo. L’attaccante, per ora, è concentrato sul presente.