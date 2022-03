Napoli, Vieri: “Non puoi soffrire la pressione se vuoi vincere gli Scudetti o queste partite”

Sul proprio canale Twitch, l’ex calciatore ed attaccante dell’Inter e della Nazionale italiana, Christian Vieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche del Napoli di Luciano Spalletti.

“Se vuoi vincere gli Scudetti o queste partite, non puoi soffrire la pressione. Ho visto un Napoli scollegato, con Osimhen sempre solo e in generale una partita brutta. Queste sono le partite clou che bisogna vincere per fare il salto ed evidentemente hanno sofferto la pressione“.

Le parole di Vieri arrivano successivamente alle dichiarazioni dell’allenatore del Napoli, il quale aveva parlato della difficoltà di affrontare determinate pressioni.

“Posso dire che da parte mia se giochi per la testa della classifica il livello di tensione sale, fa parte dell’essere campioni. Se non sai reggere le pressioni è chiaro che diventa quasi impossibile vincere“.

Come Spalletti, quindi, anche Vieri sembra essere d’accordo. Il Napoli, al momento, non sembra essere in grado di lottare per vincere qualcosa di importante.