Napoli, Vigliotti firma un contratto professionale con il club azzurro

Gianluca Vigliotti è diventato ufficialmente un calciatore professionista, come annunciato dall’agenzia Ben Management attraverso i social media. Il giovane talento, nato nel 2005, ha firmato il suo primo contratto professionale con il Napoli.

L’attaccante promette molto bene

Nella stagione appena conclusa, Vigliotti ha giocato 36 partite suddivise tra Campionato Primavera 2, Coppa Italia Primavera e UEFA Youth League, totalizzando 14 gol e un assist. L’attaccante ha mostrato un’ottima forma nella seconda metà della stagione, segnando otto gol nelle ultime 14 partite di campionato.

Caratteristiche tecniche

Vigliotti ha dimostrato una notevole capacità di segnare, come evidenziato dai 14 gol realizzati nell’ultima stagione. La sua abilità nel trovare spazi e posizionarsi in aree pericolose è una delle sue qualità distintive, permettendogli di essere sempre una minaccia per le difese avversarie.

È noto per la sua rapidità sia con che senza il pallone, che gli consente di superare gli avversari e creare occasioni da gol. Vigliotti possiede una buona tecnica nel dribbling, riuscendo spesso a superare i difensori con movimenti rapidi e precisi.

Oltre a segnare, ha la capacità di creare opportunità per i compagni, come dimostrato dal suo assist nella stagione passata. Mostra una grande etica del lavoro in campo, partecipando sia alla fase offensiva che difensiva, contribuendo al pressing e al recupero del pallone.