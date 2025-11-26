Napoli, vittoria col Qarabag rovinata dall’infortunio di Gutierrez. Conte: “Il dottore non è della stessa idea”

La vittoria del Napoli per 2-0 contro il Qarabag rilancia con forza le ambizioni europee della squadra di Antonio Conte, che al Maradona ha mostrato solidità, intensità e quella cattiveria agonistica che il tecnico richiede da settimane.

A illuminare la serata ci hanno pensato le giocate degli uomini offensivi, con un attacco capace di creare costantemente superiorità e mettere in difficoltà la difesa avversaria. A rovinare parzialmente la festa, però, è arrivata la notizia dell’infortunio di Miguel Gutierrez, fermatosi in allenamento nelle ore precedenti alla partita. Il terzino spagnolo ha riportato una distorsione alla caviglia, un nuovo stop che preoccupa lo staff tecnico vista la sua importanza nello scacchiere di Conte.

Secondo le prime valutazioni, il giocatore potrebbe restare ai box fino a un mese, tempistica che verrà confermata solo dopo ulteriori controlli. Lo stesso Antonio Conte, nel post-partita, ha parlato della situazione, mostrando un certo rammarico.

“Gutierrez ha avuto una distorsione, non sto a dire quante settimane sono di stop, il ragazzo è molto dispiaciuto, mi ha detto che in 2 settimane recupera ma il dottore non è della stessa idea. Spinazzola si è allenato a ritmo intenso senza avvertire dolore al pube, è la notizia positiva”.