Napoli, vittoria e primo posto blindato: il gesto tecnico che è piaciuto a Spalletti

Il Napoli è sempre più vicino alla vittoria dello scudetto ma non solo, Spalletti sta apprezzando il comportamento della sua squadra

Il Napoli sta disputando un grande campionato e questo fa sperare i tifosi in una vittoria dello scudetto. Ieri è arrivata l’ennesima vittoria contro Lo Spezia, partita tutt’altro che semplice. Non solo, Luciano Spalletti ha apprezzato dei gesti tecnici da parte della sua squadra, segno che in società regna l’armonia.

Trasferta non semplice

Nonostante la vittoria per 3-0 contro la compagine di Gotti, la partita è stato tutt’altro che semplice. Lo Spezia ha saputo giocare bene le sue carte, con un’ottima organizzazione, capace nel primo tempo di chiudere tutti gli spazi agli avversari più temibili. Tuttavia, alcune disattenzioni hanno giocato a sfavore e il Napoli ha dominato.

Armonia in squadra

Sicuramente uno degli ingredienti fondamentali di queste vittorie è l’armonia che c’è in squadra. E si è visto. Nel match di ieri, Spalletti è rimasto visibilmente sorpreso da come i suoi attuino tutti i consigli e le correzioni fatte in settimana. Ad esempio, il gesto di Khvicha Kvaratskhelia vale più di ogni altro gol.

Il georgiano, infatti, ha avuto l’opportunità di segnare una doppietta ma ha preferito mandare in rete il collega Osimhen. Questo Spalletti l’ha notato: a inizio stagione, il tecnico ha consigliato al suo giocatore di essere altruista nei confronti dei compagni. Kvara ha fatto tesoro di questo consiglia e ha deciso di applicarlo.